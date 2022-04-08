Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Taş yönetimindeki 28 YE 715 plakalı minibüs önünde seyir eden Ömer Faruk Eke idaresindeki 55 ADK 288 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz, İlkadım, Minibüs, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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