Samsun'da mezbahada bıçaklar konuştu: 1 ağır yaralı - Haberler

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Samsun'da mezbahada bıçaklar konuştu: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da mezbahada bıçaklar konuştu: 1 ağır yaralı

Samsun'da mezbahada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da mezbahada bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir firmaya ait et entegre tesislerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mezbahada kasap olarak çalıştıkları öğrenilen S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan K.Ö. ağır yaralandı. Özel araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A.'yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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