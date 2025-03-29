Samsun'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, 4 Gözaltı

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi mezar ziyareti yapan bir aileye düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda aynı aileden İbrahim Y. (31), Ertan Y. (26), Zöhre Y. (27) ve Ceylan Y.(35) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun polisi olayla ilgili Sinan Y. (36) ve Aycan Y.'yi (34) Canik ilçesinde yakalayarak Çarşamba polisine teslim etti. Çarşamba polisi de olayla ilgili 2 kişiyi daha yakaladı. Polis karşı taraftan bir kadının da elinden vurularak yaralandığını tespit etti.

Olayın, Sinan Y. ile Zöhre Y.'nin evlenip daha sonra genç kadının evi terk etmesiyle başlayan akrabalar arasındaki husumetten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN