Samsun'da Meyve Kasası Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Samsun'da kamyonetten yola düşen boş meyve kasasına çarpmamak için fren yapan sürücünün bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi karşısı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evren Ş. idaresindeki 55 AOF 168 plakalı pazarcıya ait kamyonetten yola boş meyve kasası düştü. Bu sırada Mertcan Güngör idaresindeki 34 DIJ 095 otomobil yola düşen meyve kasasına çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Mertcan Göngör, Kübra Güngör ve Ahmet Altunel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN