Samsun'da meyve bahçesine dalan otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine dalan otomobilin ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Karlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. (65) idaresindeki 57 DP 907 plakalı otomobil, Karlı Kavşağında yoldan çıkarak meyve bahçesine girdi. Ağaca çarparak duran otomobil sürücüsü Hüseyin D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadriye D. (62), Ahmet Ö. (76) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN