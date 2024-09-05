Samsun'da Metamfetamin ve Terazi Ele Geçirildi
Samsun'da polisin takibi sonucu bir işyerinde yapılan aramada 232,86 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polisin takibi sonucu bir işyerinde yapılan aramada 232,86 gram metamfetamin ve 1det hassas terazi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde B.Y.'ye ait işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 232,86 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. gözaltı alındı. - SAMSUN
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