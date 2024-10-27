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Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Samsun'un Atakum ilçesinde, K.Y. isimli bir kişi üzerinde ve ikametinde yapılan arama sonucu 146 gram metamfetamin ile yakalanarak 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 146 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde K.Y.'nin (29) üzerinde ve ikametinde polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, 146 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Y. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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