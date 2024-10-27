Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da 146 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde K.Y.'nin (29) üzerinde ve ikametinde polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, 146 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Y. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN