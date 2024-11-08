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Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 768 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 768 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisi, alüminyum borular içerisine zulalanmış 768 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve 15 bin 300 TL ile bin 160 dolar bulundu.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu alüminyum borular içine zulalanmış 768 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma doğrultusunda alüminyum borular içine zulalanmış 768 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili T.A. (37) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 300 TL ve bin 160 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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