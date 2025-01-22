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Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kilo 30 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kilo 30 Gram Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde şüpheli bir aracın ve evin araması sonucu 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Z.M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta ve ardından ikamette arama yapan polis 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Z.M.D. (50) isimli şahsın aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.M.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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