Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kilo 30 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta ve ardından ikamette arama yapan polis 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Z.M.D. (50) isimli şahsın aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.M.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN