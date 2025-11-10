Samsun'da Metamfetamin Operasyonu: 1 Kadın Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinde metamfetamin bulunan 33 yaşındaki S.Ö. tutuklandı. Evdeki aramada 65,46 gram metamfetamin ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde S.Ö. (33) isimli kadının ikametinde yapılan aramada 65,46 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa