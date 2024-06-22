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Samsun'da Merdivenden Düşen Çocuk Ekipleri Harekete Geçirdi

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Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda merdivenlerden düşen 4 yaşındaki çocuk, yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda merdivenlerden düşen çocuk, ekipleri harekete geçirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda ailesinde yanında bulunan 4 yaşındaki çocuk, merdivenlerden düştü. Kolundan ve vücudundan yaralanan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan Y.E.Y. (4), daha sonra tedbir amaçlı Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Samsun Çocuk Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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