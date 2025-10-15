Haberler

Samsun'da Marketten Kahvaltılık Ürün Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir marketten kahvaltılık ürün çalan 49 yaşındaki zanlı, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir marketten kahvaltılık ürün çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketten peynir, sucuk ve çeşitli kahvaltılık ürünler çalan R.G. (49), Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen R.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
