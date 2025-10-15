Samsun'da Marketten Kahvaltılık Ürün Çalan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir marketten kahvaltılık ürün çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketten peynir, sucuk ve çeşitli kahvaltılık ürünler çalan R.G. (49), Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen R.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN