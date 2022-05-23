Manavda silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı: Olaydan 3 saat sonra dükkan kundaklanarak ateşe verildi - Haberler

Manavda silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı: Olaydan 3 saat sonra dükkan kundaklanarak ateşe verildi

SAMSUN Samsun'da bir manav dükkanından iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralanarak hastanelik olurken, olaydan 3 saat sonra manav dükkanı kundaklanarak ateşe verildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında karşılıklı olarak pompalı tüfekli silahlı çatışma çıktı. Olayda, manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandılar. Olay sonrası vurulan baba oğulun yakınları manav dükkanına saldırarak ortalığı savaş alınan çevirip içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında manav dükkanı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa