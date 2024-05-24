Samsun'da Maganda Tarafından Garson Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydanda tüfekle havaya ateş açan maganda, garsonu yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs tüfekle havaya ateş açtı. Silah sesine 3 katta bulunan kahvenin penceresinden bakan garson İ.A. (58) yaralandı. Şüpheli şahıs havaya 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı garson Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN