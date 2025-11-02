Haberler

Samsun'da Maç Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'da bir birahanede Galatasaray-Trabzon maçı sırasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olay, hakeme küfür edilmesi sonucu kavgaya dönüştü.

Samsun'da bir birahanede Galatasaray- Trabzon maçını izleyen vatandaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi, fizik mühendisini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, dün akşam İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki bir birahanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar maç izledikleri sırada hakeme küfür edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Trabzonspor taraftarı olduğu öğrenilen G.B. (31), Galatasaray taraftarı fizik mühendisi C.A.'yı (38) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan C.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilip tedavi altına alındı. Özel bir firmada gıda tedarik işinde çalıştığı öğrenilen G.B. ise, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
