Samsun'da Lunaparkta 2 Bin 500 Lira Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir lunaparktan 2 bin 500 lira para çalındı.

Olay, Emirefendi Mahallesi'ndeki lunaparkta gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunapark işletmecisi sabah geldiğinde lunapark içinde bulunan konteynerin çekmecesinde poşet içerisinde bulunan 2 bin 500 lira bozuk paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN