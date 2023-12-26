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Samsun'da Lunaparkta 2 Bin 500 Lira Çalındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir lunaparktan gece saatlerinde 2 bin 500 lira çalındı. Lunapark işletmecisi, paranın yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir lunaparktan 2 bin 500 lira para çalındı.

Olay, Emirefendi Mahallesi'ndeki lunaparkta gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunapark işletmecisi sabah geldiğinde lunapark içinde bulunan konteynerin çekmecesinde poşet içerisinde bulunan 2 bin 500 lira bozuk paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Samsun Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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