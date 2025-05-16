Samsun'da Lüks Cip İstitnat Duvarından Düştü: 2 Yaralı
Samsun'da geri geri kaçan lüks cip, istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Kaza sonucu 2 kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da lüks cip istinat duvarından düştü: 2 yaralı
SAMSUN - Samsun'da rampa aşağı geri geri kaçan lüks cipin istinat duvarından düşerek asılı kaldığı kazada 2 kadın yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elçin Akyüz idaresindeki 55 AK 107 plakalı Range Rover marka cip rampa aşağı geri geri kaçarak yol kenarındaki istinat duvarından aşağı düştü ve duvardı asılı kaldı.
Kazada, araçta bulunan sürücü Elçin Akyüz ve annesi Mualla Değerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa