Samsun'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı
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Samsun'da bir grup lise öğrencisinin karıştığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenciler arasında çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü.
Samsun'da bir grup lise öğrencisinin karıştığı kavga kameraya yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Heinrich Krippel Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir araya gelen 5-6 kişilik lise öğrencisi önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çantalarını yere fırlatan öğrenciler birbirleriyle kavgaya giriştiler.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu öğrencilerin kavgası yaklaşık 2 dakika sürdü. Öğrenciler fiziksel olarak birbirlerine zarar verirken, diğer arkadaşların araya girmesi ile ayrılıp, kavga mahallinden uzaklaştırıldılar.
Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı. - SAMSUN