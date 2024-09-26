Samsun'da Lastiği Patlayan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Samsun'da lastiği patlayan motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Costal mevkisi Samsun Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kaya idaresindeki 55 AKU 613 plakalı motosiklet, ön lastiğinin patlayarak direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yatarak kaza yaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin Kaya ile motosiklette bulunan Nur Sema Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN