Samsun'da 'laf atma' Tartışması: 17 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Katil Oldu

Samsun'da 'laf atma' Tartışması: 17 Yaşındaki Çocuk Bıçakla Katil Oldu
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Samsun'da gerçekleşen bir tartışma sonucunda, 17 yaşındaki B.K.E.Ü. tarafından bıçaklanan Halil Oral hayatını kaybetti. Olay sonrasında tutuklanan genç, kavganın sebebini 'laf atma' olarak açıkladı.

Samsun'da 'laf atma' tartışmasında bıçakladığı şahsı öldüren 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir pastane önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla sahildeki restoranda yemek yedikten sonra evine dönen Halil Oral (45), 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile 'laf atma' meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü., yanında bulunan bıçakla Halil Oral'ı kalbinden ve sırtından olmak üzere toplam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Halil Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde, gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olay sonrası kaçan B.K.E.Ü. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K.E.Ü., savcılıktaki ifadesinde "Yanımdaki kızlara laf attığı için tartışma çıktı" diyerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.K.E.Ü., tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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