Samsun'da Kuzenine Saldıran Zanlı Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kuzeninin otomobiline ateş açarak 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kuzeninin otomobiline ateş açarak 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Balıklar Mahallesi Karaaslan Sokak'ta düğünde tartıştığı kuzeni R.K'nin kullandığı 05 AZ 402 plakalı otomobile silahla ateş açarak sürücü ile araçta bulunan M.D. ve babası A.D'yi yaralayan B.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa