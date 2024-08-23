Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kuyumcuya Haraç İsteyen Suç Örgütüne Operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir kuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda suç örgütü üyeleri yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'daki bir kuyumcudan 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kuyumcuda 3 gün önce meydana geldi. Kasklı ve cerrahi eldivenli bir kişi, kuyumcunun vitrin camından içeride bulunan insanlara yönelik silah doğrultarak tetiğe bastı. Silah ateş almayınca kendisini bekleyen motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi motosiklet ile kaçan şahısları yakalamak için alarma geçti. Söz konusu motosiklet, üzerinde bir otomobile ait sahte plaka ile Zeytinlik Mahallesi'nde ele geçirildi. Polis motosikleti bırakan 3 kişinin 06 plakalı araçla kaçtığını tespit etti. Ankara'dan Samsun'a geldiği tespit edilen araç, Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda içinde 3 kişi ile birlikte yakalandı. Araçta bulunan ve çok sayıda suç kayıtları olan B.C.A., B.G. ve A.C.İ. gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırmada kuyumcuyu Whatsapp'tan tanımadığı bir numaranın aradığını ve kuyumcu söz konusu aramaya cevap vermeyince bir kişinin,"Ben E.Y.. Bize 10 milyon borcun var. Ödemezsen sokaklara çıkamazsın" diye mesaj attığı tespit edildi. Polis, kuyumcunun kimseye borcu olmadığını ve suç örgütünün 10 milyon lira haraç istediğini belirledi. Ancak, söz konusu kuyumcu dükkanına bu kez de geceleyin silahlı saldırı düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde art arda operasyon düzenleyen polis, olayla ilgili 1'i kadın 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. 7 kişi polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa samsun Samsun Gözaltı Suç Polis Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title