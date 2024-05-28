Üye Girişi
Haberler

Samsun'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesindeki 2 ayrı kuyumcuda sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın ve para ele geçirildi.

Samsun'da kuyumculara sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 2 ayrı kuyumcu dükkanında Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu A.P. 'ye 9 bin 800 TL, diğer kuyumcu H.A.'ya da 8 bin 700 TL'ye sahte altın satan kimliği belirsiz kadın kayıplara karıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satarak dolandıran kadının Y.K.(30) olduğunu ve kocası H.K.(33) ve M.T.(48) ile birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Denizli'den dolandırıcılık için Samsun'a gelen Y.K., H.K. ve M.T., kaçarken polisin takibi sonucu Amasya'da yakalandı. Samsun'a getirilen 3 kişinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet altın bilezik, 65 cm uzunluğunda altın zincir, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 3 çift altın küpe ve 25 bin 285 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title