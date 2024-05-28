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Samsun'da Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'da 2 ayrı kuyumcuya sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda altın ve para ele geçirildi.

Samsun'da kuyumculara sahte altın satan 1'i kadın 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 2 ayrı kuyumcu dükkanında geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu A.P.'ye 9 bin 800 TL, diğer kuyumcu H.A.'ya da 8 bin 700 TL'ye sahte altın satan kimliği belirsiz kadın kayıplara karıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satarak dolandıran kadının Y.K. (30) olduğunu, kocası H.K. (33) ve M.T. (48) ile birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Denizli'den dolandırıcılık için Samsun'a gelen Y.K., H.K. ve M.T. kaçarken polisin takibi sonucu Amasya'da yakalandı. Samsun'a getirilen 3 kişinin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 adet altın bilezik, 65 cm uzunluğunda altın zincir, 1 adet Cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 3 çift altın küpe ve 25 bin 285 TL para ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K., H.K. ve M.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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