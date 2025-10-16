Samsun'da Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Samsun'da bir kuyumcudan 50 gram altın çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanındaki tezgah üzerinden 50 gram altın çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırsızlık Büro Amirliği ile koordineli şekilde yürüttüğü çalışmada şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli, çaldığı altınla birlikte yakalandı. Ele geçen altınlar kuyumcuya teslim edildi. Borcundan dolayı altın çaldığı öğrenilen U.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN