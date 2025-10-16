Haberler

Samsun'da Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Samsun'da Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcudan 50 gram altın çalan 30 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Altınların kuyumcuya teslim edildiği olayda, U.Ş.'nin borcundan dolayı hırsızlığa başvurduğu öğrenildi.

Samsun'da bir kuyumcudan 50 gram altın çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanındaki tezgah üzerinden 50 gram altın çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırsızlık Büro Amirliği ile koordineli şekilde yürüttüğü çalışmada şüphelinin U.Ş. (30) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli, çaldığı altınla birlikte yakalandı. Ele geçen altınlar kuyumcuya teslim edildi. Borcundan dolayı altın çaldığı öğrenilen U.Ş. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.