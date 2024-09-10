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Samsun'da Kuyu Kazma Kazası: 2 Kişi Toprak Altında Kalırken Kurtarma Çalışması Başlatıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı. Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye samsun Bafra AFAD

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