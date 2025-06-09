Samsun'da Kurban Bayramı'na Özel Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da Kurban Bayramı'na Özel Uyuşturucu Operasyonları
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Samsun'da Kurban Bayramı'na Özel Uyuşturucu Operasyonları
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Samsun polisi, Kurban Bayramı'nda uyuşturucu tacirlerine karşı iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplamda 3 kilo metamfetamin ile skunk ele geçirildi.

Samsun'da bayramda uyuşturucu operasyonları: 3 kilo metamfetamin ve skunk ele geçirildi

SAMSUN - Samsun polisi Kurban Bayramı'nda da uyuşturucuyu ile mücadelesini sürdürerek 2 ayrı operasyonda, 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 1 kilo 500 gram skunk ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirleri bayramda da boş durmayınca Samsun polisi ardı ardına 2 ayrı operasyon düzenledi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 500 gram metamfetamin, 22 kök kenevir bitkisi, 100 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 100 gram esrar, 35 gram bonzai (sentetik kannabinoid), kenevir bitkisi yetiştirmeye yarayan havalandırma sistemi, vantilatör, özel aydınlatma düzeneği, iklimlendirme cihazları, termometre ve nemlendirme cihazları gibi materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Narkotik polisi, Havza ilçesinde gerçekleştirdiği bir başka uyuşturucu operasyonda, uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, zulanmış halde1 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İki ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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