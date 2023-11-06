Samsun'da Kumar Oynayan 9 Kişiye Para Cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 9 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kızılot Karakol Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Huzur Güven Faaliyeti kapsamında, umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetim sırasında, Allı Mahallesi'nde, A.U'ya (50) ait kıraathanede kumar oynandığını belirledi.

Kıraathanede inceleme yapan ekipler, H.Ç. (61), H.Ö. (44), S.K. (29), N.A.(57), K.Ç. (52), M.N. (54), İ.A. (62), A.Y .(60) ve S.K'ye (57), kumar oynadıkları gerekçesiyle kişi başı 4 bin 55 lira olmak üzere, toplam 36 bin 495 lira idari ceza uyguladı.

Ekipler, masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları ve 2 bin 230 liraya el koydu.

Kıraathane sahibi A.U. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.