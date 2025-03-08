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Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir dernek binasında kumar oynandığı tespit edildi. Polis, kumar oynayan 4 kişiye ceza uygularken derneğin müdürü hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, bir masa etrafında kumar oynayan S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) hakkında işlem yapıldı. Şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, Dernek Mesul Müdürü İ.T.U. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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