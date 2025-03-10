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Samsun'da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye Cezai İşlem

Samsun'da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye Cezai İşlem
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir oyun salonuna düzenlenen baskında 36 kişi kumar oynarken yakalandı, toplamda 332 bin 832 lira para cezası uygulandı.

Samsun'da bir oyun salonuna baskın düzenleyen polis, 36 kişiyi kumar oynarken yakalayarak 332 bin 832 lira para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir oyun salonunda kumar oynandığı tespit edildi. Dün akşam saat 22.45 sıralarında bir işyerinde yapılan denetimde, içeride 36 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahıslara toplam 332 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu Z.Ö. (40) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, iş yerinin kapatılmasına yönelik gerekli hukuki çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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