Samsun'da Kumar Operasyonu: 36 Kişiye Cezai İşlem

Samsun'da bir oyun salonuna baskın düzenleyen polis, 36 kişiyi kumar oynarken yakalayarak 332 bin 832 lira para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir oyun salonunda kumar oynandığı tespit edildi. Dün akşam saat 22.45 sıralarında bir işyerinde yapılan denetimde, içeride 36 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahıslara toplam 332 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu Z.Ö. (40) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, iş yerinin kapatılmasına yönelik gerekli hukuki çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN