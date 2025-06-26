Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

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Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde, konser sırasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi 17 yaşındaki M.B.B., mahkemece tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali konserinde çıkan bıçaklı kavgada 1'si polis 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, festivalde sahne alan sanatçı Merve Özbey'in konseri sırasında kalabalık arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan M.B.B. (17), A.C.E.'yi (16) bacağından bıçakladı. Olaya müdahale eden polis memuru E.T. (38) ise M.B.B.'nin savurduğu bıçakla sırtından yaralandı.

Arbede sırasında ambulansın bulunduğu alana yönelen M.B.B., burada da polis memuru R.Y.'yi elinden bıçakladı. Ancak R.Y.'nin kim tarafından bıçaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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