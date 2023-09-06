Samsun'da 'küfürleşme' yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 'küfürleşme' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Samsun'da 'küfürleşme' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Gözaltına alınan olayın zanlısı adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 'Küfürleşme' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada M.T. bıçakla ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K.(23), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa