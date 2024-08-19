Samsun'da Kubar Esrar ve Tüfekle Yakalanan Kişi Tutuklandı

Samsun'da kubar esrar ve tüfekle yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde E.Y.'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 206 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 20 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN