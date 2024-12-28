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Samsun'da Krikonun Devrilmesi Sonucu Bir Çocuk Yaralandı

Samsun'da Krikonun Devrilmesi Sonucu Bir Çocuk Yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde krikonun devrilmesi sonucu üzerine araç düşen 15 yaşındaki H.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Samsun'da sanayi sitesinde krikonun devrilmesi sonucu üzerine araç düşen 15 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamircide çalışan 15 yaşındaki H.A.'nın kriko ile kaldırdığı araç üzerine düştü. Kolundan yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan çocuk burada tedavi altına alınırken, polis iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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