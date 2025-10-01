Samsun'da Korsan Taşımacılığa 92 Bin TL Ceza

Haberler

Samsun'da yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 92 bin TL para cezası uygulandı. İlgili araçlar, yolcu taşımacılığı yetki belgelerine sahip olmadıkları için trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik yapılan denetimler kapsamında mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlar, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçların gerekli yolcu taşımacılığı yetki belgelerine sahip olmadığı belirlendi. "Korsan taksi faaliyeti yürüttüğü" tespit edilen 2 sürücüye ceza uygulanırken, ayrıca araçlar 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"Bizler taksi camiası olarak bunun karşısındayız"

Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, korsan taşımacılığa karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Son dönemde bu uygulama üzerinden vatandaşlarımız kandırılıyor. Bu uygulamaların taksi çağırma ile alakası yok. Kiminle gittiğinizi bilmediğiniz araçları lütfen kullanmayın. Vatandaşlarımız 112'ye şikayette bulunuyor ve araçlar bağlanıyor. Bizler taksi camiası olarak bunun karşısındayız. Samsun'da bu tarz şeylere yer yok" dedi.

Karaduman, polis ekiplerine teşekkür ederek vatandaşları korsan taşımacılığa karşı duyarlı olmaya çağırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
