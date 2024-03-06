Samsun'da Köpek Dolandırıcılığı Davasında Karar

Samsun'da bir kişiyi sosyal paylaşım sitesi üzerinden köpek fotoğrafı paylaşıp 'gönüllü sahiplendirme yapılacak' diye dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 180 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman'da ikamet eden Akın Y.D., Instagram hesabı üzerinden köpek fotoğrafı paylaşıp 'gönüllü sahiplendirilecek' diye ilan yayınladı. Samsun'da ikamet eden M.Ç. adlı kadın, Akın Y.D. ile WhatsApp üzerinde yazışarak söz konusu köpeği sahiplenmek istediğini belirti. Akın Y.D. pet taksi ile köpeği göndereceğini ancak taksi ücretinin 640 lira olduğunu söyleyerek M.Ç.'den hesabına taksi ücretini göndermesini istedi. M.Ç.'den 640 lira para alan Akın Y.D. bu kez de göndereceği köpeğin sigorta yapılmadan gönderilmediğini ileri sürüp kandırdığı kadından toplamda 4 bin 250 lira para alıp dolandırdı. Köpeğin gönderilmemesi üzerine Akın Y.D.'ye bir daha ulaşamayan M.Ç. şikayetçi oldu. Akın Y.D. hakkında dolandırıcılık suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Akın Y.D. mahkemece dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 10 bin 180 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN