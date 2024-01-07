Samsun'da Kontrolü Yitirilen Motosikletin Bariyere Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü yitirilen bir motosiklet bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da kontrolü yitirilen motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şahin idaresindeki 55 ADV 972 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN