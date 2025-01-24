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Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karayolu'nun 30. kilometresi Eğerceli mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Can G. idaresindeki 55 ET 689 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyere çarpıp takla atan araç, tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü Emir Can G. (22), Emre S. (19) ve Feride O. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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