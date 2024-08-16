Samsun'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç ve Dükkanı Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile ve PVC doğrama dükkanına çarparak durabildi.

Olay, Çarşamba-Ayvacık Karayolu üzeri Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 34 EOZ 117 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan Ö.E.'ye ait 55 DR 135 plakalı otomobile ve daha sonra yol kenarındaki PVC doğrama dükkanına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, işyerinde ve otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN