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Samsun'da Kontrolden Çıkan Cip Aydınlatma Direğine Çarptı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir cip aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan cip aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan S.B. idaresindeki cip, kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü S.B. ve V.K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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