Samsun'un Tekkeköy ilçesinde komşular arasında yaşanan husumet sonucu bir kadın tüfekle ateş edilerek yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da komşusunun tüfekle ateş ettiği kadın, hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında devam eden husumetten dolayı Y.G., tüfekle Y.Ö. (50) adlı kadına ateş etti. Yaralanan kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN