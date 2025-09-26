Haberler

Samsun'da Komşusunun Evinin Ziynet Eşyasını Çalan Kadın Yakalandı

Samsun'da Komşusunun Evinin Ziynet Eşyasını Çalan Kadın Yakalandı
Samsun'da, temizlik için komşusunun evine giden N.A.'nın çantasında bulunan 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan H.K. isimli şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yardıma gittiği komşusunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'de yaşayan N.A. (41), Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.'yı yanına çağırdı. H.K., bu sırada evde bulunan çantadan 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. N.A.'nın çantasındaki 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını polise bildirmesi üzerine polis olayla ilgili araştırma yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) adlı kadın olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

