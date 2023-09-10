Samsun'da komşusunu tüfekle vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan bir olayda, komşusuyla yaşadığı husumetten dolayı bir şahıs tüfekle kadına ateş etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.