Samsun'da komşusunu tüfekle vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan bir olayda, komşusuyla yaşadığı husumetten dolayı bir şahıs tüfekle kadına ateş etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Samsun'da komşusunu tüfekle vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında yaşanan husumetten dolayı Y.G., tüfekle komşusu Y.Ö. (50) adlı kadına ateş etti. Yaralanan kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan Y.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa