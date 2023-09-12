Samsun'da Komşusunu Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde aralarında husumet bulunan komşusunu tüfekle havaya ateş açıp tehdit ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da aralarında husumet bulunan komşusunu, tüfekle havaya ateş açıp tehdit ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çayırçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşusu S.Ç.'nin evinin yakınına gidip tüfekle havaya ateş açıp tehdit ettiği iddia edilen Ü.C. (48), şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN