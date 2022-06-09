Samsun'da komşular arasındaki kavgada eve sopa fırlattılar... O anlar kamerada - Haberler

Samsun'da komşular arasındaki kavgada eve sopa fırlattılar... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da iki akşam üste üste komşular arasında yaşanan kavgada silahlar patlayınca polis alarma geçti. Bir gün önceki evin taşlanması ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 2 akşam üst üste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında önceki akşam başlayan sözlü kavganın evin taşlanması ile devam etmesinin ardından aynı aileler arasında dün akşam de yine kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılması sonucu bir evin balkonuna kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Evin taşlanması ve komşular arasındaki kavga ise cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.