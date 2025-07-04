Samsun'da Kombi Dolandırıcılığına Ceza

Samsun'da internet üzerinden kombi satışı vaadiyle 1 kişiyi dolandıran 2 sanık, mahkeme tarafından 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'da yaşayan Pınar D.'nin, internet üzerinden kombi satın almak istemesiyle başladı. İlan sahibiyle iletişime geçen Pınar D., ilk olarak 4 bin 990 TL'yi verilen banka hesabına gönderdi. Ancak şüpheliler, paranın hesaba geçmediğini öne sürerek, iki kez daha 5'er bin lira talep etti. Toplamda 14 bin 990 TL gönderen kadın, daha sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonrası, Arif A. ve Emre A. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti 2 sanığı; 4 yıl 2'şer ay hapis cezası ve 31 bin 240'ar TL de adli para cezasına mahküm etti. - SAMSUN