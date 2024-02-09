Samsun'da KOM Polisinin Operasyonunda Makaron ve Tütün Sarma Makinesi Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin dal dolu ve boş makaron ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette elektrikli sigara sarma makinesi ile sigara doldurup bunları tütüncülere sattığı tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen KOM polisi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 kilo bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN