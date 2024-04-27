Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip sonucu 5 tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN