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Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip sonucu 5 tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 165 tabanca fişeği ve 3 amaç dışı bıçak ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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