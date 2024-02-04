Samsun'da KOM polisi tarafından gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 26 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN