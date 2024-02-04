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Samsun'da KOM polisi tarafından gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 26 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 26 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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