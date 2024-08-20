Samsun'da Kızını Rahatsız Eden Şahsı Yaralayan Baba Tutuklandı

Samsun'da kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı tabancayla yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ., kızını rahatsız ettiği iddia ettiği B.E.O.'yu tabancayla yaraladı. Yaralı B.E.O. da aracıyla çarptığı M.İ.'yi bacağından yaraladı. Silahla kalçasından yaralanan B.E.O. hastaneye kaldırıldı.

M.İ. hastaneye kaldırılarak tedavisinin ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen baba M.İ., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN